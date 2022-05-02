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Лига чемпионов

Стало известно, кто рассудит ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити»

02 Мая 2022 • 12:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
3.35 3.95 2.00
04.05 22:00

Представители УЕФА определились с арбитрами, которые будут обслуживать предстоящий ответный полуфинальный поединок Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» будет обслуживать полностью итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. За ВАР будет отвечать известный рефери Массимилиано Ирратти.

Напомним, что ответная встреча состоится четвёртого мая в 22.00 по московскому времени. В первом матче «Манчестер Сити» одержал победу со счётом 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Даниэле Орсато
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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