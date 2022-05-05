Выбран лучший футболист недели в Лиге чемпионов

В ходе голосования на официальном сайте УЕФА болельщики выбрали лучшего футболиста недели. Им стал бельгийский вратарь Тибо Куртуа, выступающий за мадридский «Реал». В споре за индивидуальную награду голкипер опередил Луиса Диаса, Франсиса Коклена и Бернарду Силву.

Напомним, что «королевский клуб» фантастическим образом пробился в финал Лиги чемпионов, совершив потрясающий камбэк в ответной игре с «Манчестер Сити» (3:1 д.в.).

В решающем поединке самого престижного клубного турнира Европы подопечные Карло Анчелотти встретятся с «Ливерпулем». Матч пройдет в Париже 28 мая.