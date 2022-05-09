Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Фернандиньо признался, что не спал три ночи после вылета из Лиги чемпионов от «Реала»

09 Мая 2022 • 19:19 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как переживал из-за вылета команды из полуфинала Лиги чемпионов.

«Я провел практически без сна три ночи! Но это часть жизни, это часть футбола», — приводит слова футболиста ESPN.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле победил «Реал» со счётом 4:3. В ответной встрече «горожане» выигрывали у «сливочных» к 90-й минуте со счётом 1:0. Благодаря дублю нападающего Родриго игра перешла в овертайм, где «Реал» забил ещё один гол и оформил путёвку в финал Лиги чемпионов.

Решающий матч ЛЧ состоится в Париже 28 мая. За титул будут бороться «Ливерпуль» и «Реал».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Фернандиньо Манчестер Сити Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
19:19 · Лига чемпионов
Фернандиньо признался, что не спал три ночи после вылета из Лиги чемпионов от «Реала»
17:01 · Лига чемпионов
Стала известна певица, которая выступит перед финальным матчем Лиги чемпионов
14:07 · Англия. Премьер-лига
Эдегор: «Жажду играть в Лиге чемпионов»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Невилл против победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов 6
08:46 · Лига чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити»: Вылет из Лиги чемпионов был похож на войну
08:17 · Германия. Бундеслига
Оливер Кан: «Наша цель – выиграть Лигу чемпионов в ближайшее время»
08:04 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: «Ливерпуль выиграет Лигу чемпионов, он не будет возиться с «Реалом»
07 Мая
21:38 · Англия. Премьер-лига
Роналду впервые в карьере не сыграет в Лиге чемпионов, если не покинет «МЮ» летом 5
06 Мая
18:36 · Англия. Премьер-лига
Реакция Клоппа на фиаско «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
18:01 · Лига чемпионов
Родриго признался, что Бензема предлагал ему пробить пенальти в матче против «Манчестер Сити» 2
16:05 · Англия. Премьер-лига
Салах оценил свои шансы на получение «Золотого мяча» 2
15:21 · Испания. Ла Лига
Это’о вызвал бурю в соцсетях, поздравив «Реал» с выходом в финал Лиги чемпионов
14:24 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» потеряет огромные деньги из-за бана в Лиге чемпионов
13:27 · Италия. Серия А
Сакки: «Итальянским клубам следует поучиться у Анчелотти»
12:46 · Лига чемпионов
Робертсон: «То, как «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов — невероятно»
Все новости
Рекомендуем