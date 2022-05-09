Фернандиньо признался, что не спал три ночи после вылета из Лиги чемпионов от «Реала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как переживал из-за вылета команды из полуфинала Лиги чемпионов.

«Я провел практически без сна три ночи! Но это часть жизни, это часть футбола», — приводит слова футболиста ESPN.

Напомним, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своём поле победил «Реал» со счётом 4:3. В ответной встрече «горожане» выигрывали у «сливочных» к 90-й минуте со счётом 1:0. Благодаря дублю нападающего Родриго игра перешла в овертайм, где «Реал» забил ещё один гол и оформил путёвку в финал Лиги чемпионов.

Решающий матч ЛЧ состоится в Париже 28 мая. За титул будут бороться «Ливерпуль» и «Реал».