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Лига чемпионов

Марсело стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

30 Апреля 2022 • 19:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
3.35 3.95 2.00
04.05 22:00

Защитник мадридского «Реала» Марсело сегодня выиграл вместе с командой очередное чемпионство в Ла Лиге. Этот титул стал для бразильца уже 24 в стане «сливочных», что делает его самым титулованным футболистом в истории команды.

В сегодняшнем матче против «Эспаньола» Марсело отметился одной результативной передачей и помог своей команде добыть разгромную победу со счётом 4:0.

Напомним, что контракт бразильского защитника с мадридским клубом истекает уже по окончанию нынешнего сезона. По всей видимости, руководство «Реала» во главе с Флорентино Пересом не намерено награждать своего ветерана новым соглашением.

 

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Реал Мадрид Марсело
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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