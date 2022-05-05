Капелло: «Анчелотти всегда был везунчиком»

Итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Реалу» повезло в нужный момент. Удача Анчелотти печально известна, это последний бросок костей, приносящий успех. Тем не менее, мне нравился «Реал Мадрид». Они играли решительно, стараясь не быть застигнутыми врасплох», - сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Капелло отметил, что считает победу «Реала» заслуженной.

Анчелотти стал первым тренером, выигравшим национальный титул в пяти лучших европейских лигах на прошлой неделе. В среду наставник «Реала» вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов.