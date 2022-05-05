Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Анчелотти всегда был везунчиком»

05 Мая 2022 • 13:02 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Итальянский специалист Фабио Капелло прокомментировал результат ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Реалу» повезло в нужный момент. Удача Анчелотти печально известна, это последний бросок костей, приносящий успех. Тем не менее, мне нравился «Реал Мадрид». Они играли решительно, стараясь не быть застигнутыми врасплох», - сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia.

Капелло отметил, что считает победу «Реала» заслуженной.

Анчелотти стал первым тренером, выигравшим национальный титул в пяти лучших европейских лигах на прошлой неделе. В среду наставник «Реала» вывел свой клуб в финал Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Карло Анчелотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.05  19:00 Салернитана ... Венеция 2.03 3.55 3.75
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Мая
14:00 · Италия. Серия А
Маццарри отрицает обвинения в оскорблении игроков и президента «Кальяри»
13:54 · Италия. Серия А
Пинамонти: «Не буду праздновать, если забью в ворота «Интера»
13:47 · Италия. Серия А
Кассано упрекнул «Милан» в отсутствии звёзд, но похвалил работу Мальдини
13:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» собирается встретится с ди Марией для обсуждения сделки
13:32 · Италия. Серия А
Чалханоглу заявил, что счастлив в «Интере», но хочет большего
13:09 · Германия. Бундеслига
Дибала получил предложение от дортмундской «Боруссии»
13:02 · Италия. Серия А
Капелло: «Анчелотти всегда был везунчиком»
11:24 · Италия. Серия А
«Наполи» хочет получить за Фабиана Руиса 50 миллионов евро
11:17 · Италия. Серия А
Кулибали вступил в переговоры с «Барселоной»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предлагает Леао 6 миллионов евро в год
10:47 · Италия. Серия А
«Милан» может быть продан, сумма сделки превышает миллиард евро
08:18 · Италия. Серия А
Агент Мартинеса: «Лаутаро счастлив в «Интере» и не хочет уходить»
02:25 · Англия. Премьер-лига
Погба готов пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «ПСЖ» или «Ювентус»
00:33 · Италия. Серия А
Стало известно, почему Маццарри был уволен из «Кальяри»
04 Мая
23:23 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» может оказаться в «Роме»
Все новости
Рекомендуем