Гвардиола рассказал о кадровых потерях «Манчестер Сити» перед игрой с «Реалом»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пообщался с представителями СМИ в преддверии ответного поединка с мадридским «Реалом» в рамках ½ финала Лиги чемпионов. В частности, испанский тренер рассказал о кадровых потерях своей команды.

«Стоус не сыграет точно, Уокер поедет в Мадрид, по месту решим, выйдет ли он на поле. Он пропустил несколько недель, но я рассчитываю на его помощь. Конечно, у нас есть кем заменить его. Может выйти Канселу. Завтра будет видно», - цитирует испанского тренера BBC Sport.

Ответная игра состоится на «Сантьяго Бернабеу» 4 мая. В первом поединке «горожане» обыграли «сливочных» со счетом 4:3.