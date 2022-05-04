Филипп Лам: «Проиграть в 1/4 финала Лиги чемпионов можно, но не 7-й команде Ла Лиги

Бывший защитник «Баварии» Филипп Лам высказался о вылете немецкой команды в 1/4 финала Лиги чемпионов от «Вильярреала».

В интервью Sky Sports Лам заявил, что победа в чемпионате германии очень дорога, как для «Баварии», так и для болельщиков. Но при этом, чемпион Германии может вылететь в четвертьфинале ЛЧ, но не 7-й команде в чемпионате Испании.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Вильярреал» победил «Баварию» в первом матче 1:0, а во втором сыграл вничью 1:1 и вышел в полуфинал, откуда вылетел от «Ливерпуля».

Таким образом, в финале Лиги чемпионов, который пройдет в Париже, «Ливерпуль» сыграет с победителем пары «Реал» - «Манчестер Сити».