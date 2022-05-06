Реакция Клоппа на фиаско «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на фиаско «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Подопечные Хосепа Гвардиолы в невероятном по накалу противостоянии уступили мадридскому «Реалу» (4:3, 1:3).

«Это сильный удар. Думаю, уже многие успели выключить телевизор. Это очень жестоко в отношении «Сити». У меня тоже были такие матчи, такое сложно забыть», - приводит слова немецкого тренера Sky Sports.

В ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» команда Гвардиолы вела в счете до 90-й минуты, но затем пропустила подряд два мяча. Игра была переведена в овертайм, где Карим Бензема с пенальти принес итоговую победу «Реалу».