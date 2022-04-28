Рубен Диаш: «Бернабеу» - сумасшедшее место, но и «Сити» —сумасшедшая команда»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пообщался с журналистами на тему ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы знаем нашу цель и то, что нам нужно для ее достижения. Мы будем играть так, как умеем, и постараемся победить», - сказал Диаш.

Он отметил, что команда будет готова к атмосфере стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Бернабеу» — сумасшедшее место, но «Манчестер Сити» — тоже сумасшедшая команда. Мы будем к этому готовы», - сказал защитник «Сити».

Первая игра полуфинала завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.