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Рубен Диаш: «Бернабеу» - сумасшедшее место, но и «Сити» —сумасшедшая команда»

28 Апреля 2022 • 09:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
3.35 3.85 2.02
04.05 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш пообщался с журналистами на тему ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Мы знаем нашу цель и то, что нам нужно для ее достижения. Мы будем играть так, как умеем, и постараемся победить», - сказал Диаш.

Он отметил, что команда будет готова к атмосфере стадиона «Сантьяго Бернабеу».

«Бернабеу» — сумасшедшее место, но «Манчестер Сити» — тоже сумасшедшая команда. Мы будем к этому готовы», - сказал защитник «Сити».

Первая игра полуфинала завершилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рубен Диаш
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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