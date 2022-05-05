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Лига чемпионов

Сёмин назвал ключевой фактор камбэка «Реала»

05 Мая 2022 • 12:42 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Мадридский «Реал» шокировал футбольный мир невероятным камбэком в ответном поединке ½ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1 д. в.). «Королевский клуб» уступал в счете 0:1, однако в течение двух минут смог выйти вперед и перевести игру в овертайм, где судьбу встречи решил Карим Бензема.

Своим мнением по этому поединку поделился известный российский тренер Юрий Сёмин.

В интервью «Чемпионату» специалист заявил, что у него остались потрясающие впечатления от невероятного футбола. По его мнению, ключевую роль в матче сыграли замены Карло Анчелотти.

«Анчелотти – выдающийся тренер», - похвалил коллегу Сёмин.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Юрий Сёмин
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