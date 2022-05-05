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Лига чемпионов

Александр Тарханов: «В концовке игроки «Манчестер Сити» подумали, что всё закончилось, и они в финале» эксклюзив

05 Мая 2022 • 11:45 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Футбольный эксперт Александр Тарханов поделился впечатлениями от полуфинального матча Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити», а также ожиданиями от финала, в котором испанцы поборются за престижный трофей с «Ливерпулем».
 

- Для вас победа «Реала» над «Манчестер Сити» и его выход в финал по сумме двух встреч – это неожиданность или вы изначально ставили на выход в финал испанцев?
 

- Играли две равные команды. Кому больше повезло, тот и прошел дольше. Больше повезло «Реалу». Он – чемпион Испании, уровень игроков у него очень высокий. Все они – сборники из разных стран, как и у «Манчестер Сити». Английскому клубу немного не повезло на последних минутах. Англичане сбавили обороты. Хотя до этого они должны были забивать два-три мяча. В таких играх, когда встречаются равные команды, большую роль играет фактор везения.
 

- Вам не кажется, что судьбу этого полуфинала решили замены? Если Гвардиола заменами свою команду ухудшил, то Анчелотти наоборот – решил судьбу матча.
 

- Думаю, что и в «Манчестер Сити» замены были сделаны удачно. Грилиш мог два мяча забить. Я не считаю, что кто-то плохо играл. Игра была вообще супер.
 

- Анчелотти произвел шесть замен. Не многовато?
 

- Это уже на усмотрение тренера. Он лучше видит от бровки, кто устал. Многие футболисты подустали. И «Манчестер Сити» тоже делал замены. Как я говорил, забей Грилиш один мяч, и все. В одном случае он пробил точно в угол, но в последний момент вратарь сумел выставить ногу на мяч, который пролетел чуть-чуть мимо.
 

- «Реал» не сдался в почти безнадежной ситуации с «ПСЖ», получил «трешку» дома от «Челси», но смог вернуться. Вчера на 90-й минуте нужно было забить дважды, чтобы только уравнять ситуацию. За счет команда вытаскивает матчи и серии?
 

- Поэтому что это чемпион Испании (смеется). А если серьезно, то тут кому как повезет, кто лучше сыграет и выдержит до конца. И в первом матче с «Манчестер Сити» «Реал» выдержал до конца, и здесь тоже. Мадридцы проигрывали, оставалось две минуты и шесть дополнительных. То есть восемь минут. И они сумели забить. Они прошли в финал за счет мастерства и ошибок соперника в обороне. Был конец матча, плюс моменты появлялись, вот игроки «Манчестер Сити» и подумали, что все закончилось, они в финале и не доиграли до конца. Расслабились немного. Отсюда ошибки и поражение. В свое время «Милан» вел 3:0 с «Ливерпулем» в первом тайме и проиграл, хотя казалось, что у соперника нет шансов. Так тоже бывает.
 

- Гвардиола проиграл десятую Лигу чемпионов подряд. Что об этом думаете?
 

- Если брать состав, у «Реала» больше хороших футболистов. А «Манчестер Сити» - это тренерская команда. Футболисты четко выполняют требования тренера. Игра четко выстроена. Все игроки понимают требования. Но что-то им все время не хватает в концовке. Не думаю, что это тренерский просчет. Просто таков уровень футболистов. Вот «Вильярреал» в первом тайме продавил «Ливерпуль», а во втором просел в атаке, стал отбиваться и в итоге проиграл. Уровень мастерства «Ливерпуля» намного выше, чем у «Вильярреала». Так и здесь. Гвардиола с «Барселоной» все выиграл, потому что там уровень футболистов был высочайший. Один Месси чего стоил, Хави, Иньеста. Супер команда была. А с «Баварией» тоже не все получилось. В чемпионате проблем не было, а в Лиге чемпионов команде чего-то не хватало, чтобы выиграть.
 

- Анчелотти единственный тренер, у кого в мае будет пять финалов Лиги чемпионов на счету. В трех финалах он победил. Насколько это значимо, когда тренер знает, как выигрывать решающие матчи?
 

- Какие команды он тренировал? Это как Гвардила на днях в интервью отметил: «Когда-то и я буду тренировать команды, которые ничего не выиграют. Единственное, за что могу поручиться – что они будут играть в хороший футбол». Поэтому все зависит от того, какая команда и какие футболисты.
 

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- На чьей стороне будут ваши симпатии в финале?
 

- На стороне «Реала». Хотя я всегда за «Барселону» болею (смеется). Но вчера была супер игра. Мне надо было улетать в четыре утра, но я все равно до часу ночи досмотрел матч. Невозможно было оторваться.
 

- То есть «Реал» для вас фаворит?
 

- Фаворита здесь нет. Силы соперников равные. Кто лучше сыграет, кому больше повезет, тот и выиграет.
 

- По игре какая команда больше нравится?
 

- И та, и другая нравятся. Оба клуба показывают хороший футбол. Стиль «Сити» отличается от «Ливерпуля» и Барселоны», но в любом случае уровень футболистов и уровень игры высочайший.
 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Александр Тарханов Лига Чемпионов
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