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Лига чемпионов

«Всё занято!» - дурная примета для «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом»

03 Мая 2022 • 16:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
04.05 22:00

В среду «Манчестер Сити» предстоит сражаться за право выбраться в финал Лиги чемпионов, чего в команде, мягко говоря, очень и очень жаждут, после того, как в прошлом году финальный матч был проигран «Челси». Команда Гвардиолы уже прилетела в Мадрид, однако заселиться она была вынуждена не в отеле Four Seasons, а в другом.

Проблемой тут является не уровень комфорта, а суеверие - в четвертьфинале, когда «Манчестер Сити» встречался с «Атлетико», Гвардиола и компания уже прилетали в Мадрид, и селились именно в Four Seasons. Сыграв с «матрасниками» по нулям, команда Гвардиолы обеспечила себе место в полуфинале.

Сейчас «нули» снова устроят Гвардиолу, но привычный распорядок уже нарушен. А футболисты - народ суеверный...

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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
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