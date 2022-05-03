«Всё занято!» - дурная примета для «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом»

В среду «Манчестер Сити» предстоит сражаться за право выбраться в финал Лиги чемпионов, чего в команде, мягко говоря, очень и очень жаждут, после того, как в прошлом году финальный матч был проигран «Челси». Команда Гвардиолы уже прилетела в Мадрид, однако заселиться она была вынуждена не в отеле Four Seasons, а в другом.

Проблемой тут является не уровень комфорта, а суеверие - в четвертьфинале, когда «Манчестер Сити» встречался с «Атлетико», Гвардиола и компания уже прилетали в Мадрид, и селились именно в Four Seasons. Сыграв с «матрасниками» по нулям, команда Гвардиолы обеспечила себе место в полуфинале.

Сейчас «нули» снова устроят Гвардиолу, но привычный распорядок уже нарушен. А футболисты - народ суеверный...