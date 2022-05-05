Амброзини – о камбеке «Реала»: «Это необъяснимо»

Бывший итальянский футболист Массимо Амброзини поделился мнением о произошедшем в полуфинале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Мадридцы уступали с общим счётом 3:5 вплоть до 90-й минуты ответной встречи, однако забили дважды, переведя игру в дополнительное время.

«Я пытаюсь осмыслить произошедшее, но это просто необъяснимо, – заявил итальянец, ныне работающий комментатором на Prime Video. – Если в матче против «ПСЖ» всё произошло тогда, когда изменился характер игры, то здесь, казалось, не было никаких шансов на нечто подобное. Этот матч никак не готовил нас к такому повороту», – поражается Амброзини.