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Лига чемпионов

Анчелотти расплакался после финального свистка в матче против «Манчестер Сити»

05 Мая 2022 • 00:46 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Карло Анчелотти, итальянской наставник «Реала», очень переживал по ходу драматичного матча, в котором его подопечные смогли переломить ход неудачно складывавшегося матча и снова вышли в финал самого престижного клубного турнира в Европе.

После матча Карло не смог сдержать слез - он расплакался. Для Анчелотти это возвращение в финал Лиги чемпионов после восьмилетнего отсутствия - в последний раз он участвовал там в 2014 году, когда все тот же «Реал» в очень похожих обстоятельствах спас игру с «Атлетико», перевел ее в дополнительное время и там дожал соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 3:1 Манчестер Сити 3.05 4.30 2.15
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