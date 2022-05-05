Анчелотти расплакался после финального свистка в матче против «Манчестер Сити»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Карло Анчелотти, итальянской наставник «Реала», очень переживал по ходу драматичного матча, в котором его подопечные смогли переломить ход неудачно складывавшегося матча и снова вышли в финал самого престижного клубного турнира в Европе.

После матча Карло не смог сдержать слез - он расплакался. Для Анчелотти это возвращение в финал Лиги чемпионов после восьмилетнего отсутствия - в последний раз он участвовал там в 2014 году, когда все тот же «Реал» в очень похожих обстоятельствах спас игру с «Атлетико», перевел ее в дополнительное время и там дожал соперника.