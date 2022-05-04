Казанский рассказал, кто победит в матче «Реал» - «Манчестер Сити»

Известный спортивный комментатор Денис Казанский поделился прогнозом на ответную встречу ½ финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«Здесь все будет приземленно и понятно. Я бы сыграл в лобовую, победа «Манчестер Сити», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Напомним, что в первом матче на «Этихаде» была зафиксирована победа команды Хосепа Гвардиолы со счетом 4:3.

Ответная игра состоится в Мадриде сегодня, 4 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в финале с «Ливерпулем».