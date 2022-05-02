Лапорт: «С нетерпением жду ответного матча с «Реалом»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Реал» Мадрида, который состоится в среду 4 мая в 22:00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«С нетерпением жду ответного матча. Мы провели действительно выдающийся первый матч, и теперь нам следует завершить начатое. Мы непременно будет готовы к этой игре», – цитирует защитника официальный сайт клуба.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» у себя дома со счётом 4:3. Если «горожане» смогут добиться позитивного результата в ответной встрече, то станут второй английской командой в 21 веке после «Манчестер Юнайтед», которой удавалось дважды подряд выйти в финал Лиги чемпионов.