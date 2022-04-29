Генич: У «Реала» мало шансов на выход в финал Лиги чемпионов

Известный российский комментатор Константин Генич высказался по поводу шансов мадридского «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.

Генич сказал «Матч ТВ», что «Манчестер Сити» по игре выглядит гораздо сильнее, но «Реал» умудрился провальный первый матч превратить в 3:4. Комментатор отметил, что у мадридской команды всё равно не так много шансов на выход в финал, так как вряд ли эта магия может повториться во второй раз кряду.

Напомним, что в первом поединке подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Реал» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая.