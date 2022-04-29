Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Генич: У «Реала» мало шансов на выход в финал Лиги чемпионов

29 Апреля 2022 • 13:05 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
3.35 3.95 2.00
04.05 22:00

Известный российский комментатор Константин Генич высказался по поводу шансов мадридского «Реала» на выход в финал Лиги чемпионов.

Генич сказал «Матч ТВ», что «Манчестер Сити» по игре выглядит гораздо сильнее, но «Реал» умудрился провальный первый матч превратить в 3:4. Комментатор отметил, что у мадридской команды всё равно не так много шансов на выход в финал, так как вряд ли эта магия может повториться во второй раз кряду.

Напомним, что в первом поединке подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли «Реал» со счётом 4:3. Ответная встреча состоится четвёртого мая.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Константин Генич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Апреля
13:05 · Лига чемпионов
Генич: У «Реала» мало шансов на выход в финал Лиги чемпионов
09:28 · Лига чемпионов
Капелло: «Вильярреал не соответствует уровню сегодняшнего «Ливерпуля»
08:23 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Зенита» Маркизио назвал фаворита Лиги чемпионов
28 Апреля
20:03 · Лига чемпионов
Куртуа лидирует в Лиге чемпионов по количеству сейвов
15:44 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Голевой пас Салаха в игре с «Вильярреалом» - выдающийся»
15:19 · Англия. Премьер-лига
УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за брошенные бутылки в Симеоне
13:53 · Лига чемпионов
Мостовой: «Вильярреал» ужасно сыграл во втором тайме
13:01 · Англия. Премьер-лига
Анри считает, что «Ливерпулю» крупно повезло в игре с «Вильярреалом»
12:38 · Лига чемпионов
Оуэн: «Реал» ощущает себя фаворитом ответной встречи с «Манчестер Сити»
12:26 · Лига чемпионов
Ван Дейк: «В ответной встрече с «Вильярреалом» «Ливерпуль» от обороны играть не будет»
11:23 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Думаю, Лигу чемпионов выиграет «Ливерпуль»
10:49 · Лига чемпионов
Сёмин: С таким «Ливерпулем» никто не справится
10:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп признал, что его поразила организация игры «Вильярреала»
10:31 · Лига чемпионов
Канчельскис считает, что у «Вильярреала» есть шансы пройти «Ливерпуль»
10:18 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мане – выдающийся игрок»
Все новости
Рекомендуем