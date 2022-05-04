Алиссон – о выходе «Ливерпуля» в финал Лиги чемпионов: «Нам нужен титул, и мы будем за него бороться»

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов.

Бразилец заявил, что для всей команды выход в финал Лиги чемпионов – это большое достижение, потому что футболисты соревнуются с лучшими игроками со всего мира. Алиссон признался, что сейчас «Ливерпулю» необходим титул чемпиона ЛЧ и игроки будут бороться за него.

Напомним, «Ливерпуль» вчера, 3 мая обыграл «Вильярреал» в полуфинальном матче и вышел первым в финал Лиги чемпионов.

Сегодня, 4 мая решится судьба второго финалиста. Им станет «Реал» или «Манчестер Сити». В первой встрече «горожане» победили со счётом 4:3.