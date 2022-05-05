Бензема - второй в истории Лиги чемпионов по количеству голов в полуфиналах

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Вновь крайне опасно для соперника на поле действовал французский нападающий Карим Бензема - сперва он ассистировал Родриго в эпизоде с первым голом «Реала», после чего реализовал пенальти в начале дополнительного времени и стал, таким образом, автором решающего гола в матче.

Для Бензема это был восьмой гол в полуфиналах Лиги чемпионов, и по этому показателю Бензема обашел Роберта Левандовски из «Баварии», у которого пока что семь голов. Еще сильнее отстал Месси - лишь шесть голов. А лидирует Криштиану Роналду - 13 голов.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».