Родриго – первый игрок, забивший дважды на 90-й минуте в плей-офф Лиги чемпионов

Вингер мадридского «Реала» сотворил чудо, сумев спасти свою команду от вылета.

Бразилец вышел на замену на 68-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», а в концовке отметился голевым дублем, позволив своей команде перевести игру в дополнительное время.

Родриго стал первым игроком, отличившимся дважды на 90-й минуте в матче плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, 21-летний футболист стал первым за четыре года футболистом «Реала», забившим два гола в Лиге чемпионов после выхода на замену – ранее это удавалось Гарету Бэйлу в финале 2018 года против «Ливерпуля».