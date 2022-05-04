Анчелотти рассказал, как он собирается обыграть «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился с журналистами своим видением того, как клуб должен играть в ответном матче Лиги чемпионов.

«Если мы сядем назад и попытаемся защищаться низким блоком с 10 игроками в штрафной площади, «Сити» нанесет 99 ударов по воротам. Иногда нужно рисковать и в этом сезоне мы очень успешно рисковали, потому что впереди у нас отличная атака», - сказал Анчелотти на пресс-конференции перед игрой.

Он добавил, что «Реалу» необходимо усилить игру по сравнению с первым матчем, быть лучше в защите и работать, как единое целое. Особо наставник подчеркнул роль Каземиро.

«Реал» примет «Манчестер Сити» в среду, 4 мая, в Мадриде. Первый матч полуфинала Лиги чемпионов закончился победой английского клуба со счетом 4:3.