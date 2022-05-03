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Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит ответный матч с «Манчестер Сити»

03 Мая 2022 • 14:56 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
04.05 22:00

Тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти официально подтвердил на пресс-конференции, что центральный защитник Давид Алаба пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который стартует 4 мая в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, скорее всего, на матч против «горожан» мадридский «Реал» выйдет с парой защитников Начо-Милитао, которая вынужденно находилась на поле со второго тайма первой игры на «Этихад Стэдиум».

Напомним, что если мадридский «Реал» завтра сумеет добиться успеха, то финал в Париже станет для «сливочных» пятым за последние 8 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Давид Алаба
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
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