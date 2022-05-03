Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит ответный матч с «Манчестер Сити»

Тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти официально подтвердил на пресс-конференции, что центральный защитник Давид Алаба пропустит ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который стартует 4 мая в 22:00 по московскому времени.

Таким образом, скорее всего, на матч против «горожан» мадридский «Реал» выйдет с парой защитников Начо-Милитао, которая вынужденно находилась на поле со второго тайма первой игры на «Этихад Стэдиум».

Напомним, что если мадридский «Реал» завтра сумеет добиться успеха, то финал в Париже станет для «сливочных» пятым за последние 8 лет.