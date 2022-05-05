Куртуа признан лучшим игроком полуфинального матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Тибо Куртуа, бельгийский голкипер «Реала», не смог отстоять в этом матче на «ноль», как у него часто получается, он пропустил на 74-й минуте после мощного удара Рияда Мареза.

Тем не менее, в итоге именно Куртуа был признан лучшим игроком прошедшего матча - после пропущенного гола он не раз спасал ситуацию и уверенно руководил действиями защитников «Реала», в моменты отчаянного штурма со стороны соперника.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».