Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал о том, что произошло с его командой в полуфинале против мадридского «Реала».

«Горожанам» не хватило задела в два мяча по итогам 90 минут ответной встречи – «Реал» отыгрался на последних минутах основного времени, а затем забил победный гол в овертайме.

«Мы были близки, но не сумели добраться до цели – всё просто, – комментирует неудачу испанский специалист. – В первом тайме мы сыграли плохо, но не сильно пострадали от этого. После забитого гола наши дела пошли лучше, нам было комфортно на поле.

Нельзя сказать, что «Реал» сильно давил в последние десять минут, заставляя нас страдать – этого не было. Но они отправили в штрафную много игроков, сделали два кросса и забили два гола.

Футбол непредсказуем – иногда приходится просто смириться. Игроки подавлены, мы действительно были близки. Нам нужно время, чтобы осмыслить это, а затем нам предстоит сыграть последние четыре игры», – поделился Гвардиола.