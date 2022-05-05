Гвардиола уже шесть раз вылетал в полуфинале Лиги чемпионов

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника.

Для наставника «Манчестер Сити» это было очень болезненное поражение. Дело в том, что Гвардиола вылетел из полуфинала Лиги чемпионов уже в шестой раз в своей карьере. Дважды это случалось в «Барселоне», затем трижды с «Баварией», и сейчас с «Манчестер Сити». Столько же раз, шесть, из полуфинала Лиги чемпионов вылетал Жозе Моуринью.