Экс-футболист «Реала» Жереми Нжитап в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался об ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором «сливочные» сыграют против «Манчестер Сити».

Какие ваши ожидания от игры?

«Прошлый матч был таким захватывающим, что я думаю будет очень сложно его превзойти по зрелищности. Думаю, что обе команды будут куда более осторожны. Они уже поняли, что могут много забивать и при этом пропустить, так что сейчас постараются сыграть надежнее сзади».

Можно ли кого-то выделить?

«Великолепный сезон проводит Карим Бензема. Он уже не раз доказывал свой высочайший уровень. Думаю, что без него «Реалу» было бы проблематично выйти в полуфинал. Если у Карима не пойдет игра сегодня, то у «Реала» не так много шансов».

Ваши симпатии на стороне «Реала»?

«Конечно, я же играл за эту команду. Желаю ей пройти в финал, но сделать это будет очень трудно», - сказал Нжитап.