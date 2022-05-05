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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Снял Крооса, Модрича и Каземиро, чтобы придать игре энергии»

05 Мая 2022 • 08:51 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти объяснил журналистам, почему решил полностью заменить полузащиту во втором тайме матча с «Манчестер Сити».

«Каземиро, Кроос и Модрич провели хороший матч. Я снял всех троих, но только для того, чтобы добавить немного энергии. Будущее «Реала» в хороших руках, эти трое продолжат работу и у нас также есть качественная молодежь», - сказал Анчелотти.

«Реал» выиграл ответный матч полуфинала Лиги чемпионов у «Манчестер Сити» со счетом 3:1 во многом благодаря игрокам, вышедшим на замену.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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