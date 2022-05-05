Родриго: «У меня нет слов»

Вингер мадридского «Реала» Родриго, ставший автором дубля в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», поделился своими эмоциями.

21-летний бразилец забил на 90-й и 91-й минутах, переведя игру в дополнительное время, где соперников «добил» гол Карима Бензема.

«Не думаю, что я смогу это объяснить. У меня просто нет слов, чтобы объяснить произошедшее в этот вечер. «Реал» вышел туда, где и должен быть.

Футболка «Реала» всегда обязывает нас бороться до самого конца. Когда они забили, у нас почти не оставалось шансов, но после моего первого гола я начал верить, это бывало с нами и раньше – и вот чем всё в итоге закончилось.

Анчелотти – не только наш тренер, но и друг. Он всегда поддерживает нас, шутит, разговаривает о нефутбольных вещах.

Мы уже думаем о «Ливерпуле», но впереди у нас игры Ла Лиги, в которых мы можем подготовиться к финалу», – рассказал герой сегодняшнего поединка.