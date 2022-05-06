Лаудруп считает, что «ПСЖ» и «Манчестер Сити» играли лучше «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны», а также главный тренер московского «Спартака» Микаэль Лаудруп поделился мнением о выходе мадридской команды в финал Лиги чемпионов.

Специалист назвал матчи «королевского клуба» в нынешнем розыгрыше еврокубка невероятными, отметив, что подопечные Карло Анчелотти выглядели хуже своих соперников по плей-офф, однако сумели добраться до решающего матча.

«Раньше тоже случались камбэки, но то, что происходит в этом сезоне, выглядит невероятно. Это произошло на каждой стадии из трёх. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» играли лучше, но всё-таки «Реал» в финале», — Приводит слова Лаудрупа Cadena SER.

Датчанин считает, что если такие камбэки случаются раз за разом, то их трудно назвать случайностью.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ливерпулем». Матч состоится 28 мая в Париже на стадионе «Стад де Франс».