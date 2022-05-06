Дани Алвес: «В футболе не бывает везения - или доминируете вы, или над вами»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал постом в соцсетях выход «Реала» в финал Лиги чемпионов. Кроме того, он немного потроллил наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.

Алвес выставил пост с загадочной подписью:

«В футболе, как и в жизни, не бывает везения. Либо ты доминируешь в игре, либо игра доминирует над тобой».

Ранее Гвардиола сетовал на то, что «Сити» в очередной раз не хватило удачи в главном еврокубковом турнире.

«Манчестер Сити» вел во втором тайме ответного матча с «Реалом» в два мяча, но не смог удержать преимущество и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала.