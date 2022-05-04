Надаль попросил организаторов теннисного турнира в Мадриде изменить расписание, чтобы успеть на матч «Реал» - «Манчестер Сити»

Испанский теннисист, обладатель 21 титула «Большого шлема» Рафаэль Надаль попросил организаторов теннисного турнира в Мадриде изменить расписание, чтобы успеть на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».

По информации испанского издания Macra, «король грунта» хотел лично посмотреть матч «сливочных» в ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу». В итоге матч Надаля перенесли, испанец победил Миомира Кецмановича за 2 часа и отправился на футбол.

Первая встреча между командами завершилась победой «горожан» со счётом 4:3. В эти минуты завершился первый тайм. Счёт не открыт.

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