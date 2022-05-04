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Надаль попросил организаторов теннисного турнира в Мадриде изменить расписание, чтобы успеть на матч «Реал» - «Манчестер Сити»

04 Мая 2022 • 22:59 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Манчестер Сити
3.05 4.20 2.18
2-й тайм

Испанский теннисист, обладатель 21 титула «Большого шлема» Рафаэль Надаль попросил организаторов теннисного турнира в Мадриде изменить расписание, чтобы успеть на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Манчестер Сити».

По информации испанского издания Macra, «король грунта» хотел лично посмотреть матч «сливочных» в ЛЧ на «Сантьяго Бернабеу». В итоге матч Надаля перенесли, испанец победил Миомира Кецмановича за 2 часа и отправился на футбол.

Первая встреча между командами завершилась победой «горожан» со счётом 4:3. В эти минуты завершился первый тайм. Счёт не открыт.

За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.    


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Рафаэль Надаль
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Идет 76 минута Реал Мадрид 0:1 Манчестер Сити 3.30 3.70 2.16
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