Хаманн рассказал, что мешает Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн поделился мнением о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Экс-футболист считает, что испанский специалист душит своих игроков, не давая им принимать самостоятельные решения.

«Если вы возлагаете на футболистов ответственность, они действуют ответственно. Если вы пытаетесь играть за них, то нет», — приводит слова Хаманна Football Espana.

Напомним, вчера, 4 мая, «Манчестер Сити» уступил мадридскому «Реалу» (1:3 дв) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, выбыв из нынешнего розыгрыша. Таким образом, Гвардиола не может выиграть главный клубный турнир Европы на протяжении 11 лет. Последний успех испанца датирован 2011 годом, когда он завоевал заветный трофей будучи тренером «Барселоны».