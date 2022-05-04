Невилл: «Когда «Реал» ранен, он становится опасным зверем»

Футбольный эксперт Гари Невилл сравнил мадридский «Реал» с «опасным зверем» и заявил, что наставнику «Манчестер Сити» стоит этого опасаться.

«Реал» уже был пару раз на краю пропасти – против «ПСЖ», «Челси» и в первом матче с «Сити». Но они выстояли и прошли дальше. Это то, что Гвардиоле необходимо опасаться», - сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Он добавил, что «Реал» в критических ситуациях становится «опасным зверем», который не умеет останавливаться и сдаваться.

Ответный матч между «Реалом» и «Сити» пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде. Первая игра полуфинала Лиги чемпионов закончилась в пользу английского клуба со счетом 4:3.