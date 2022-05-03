Де Брёйне о Жезусе: «Он делает нас лучше»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне выразил надежду, что нападающий команды Габриэль Жезус останется в стане «горожан» на следующий сезон. Бельгиец считает, что форвард делает команду сильнее.

«Я надеюсь, мы проведём с ним ещё очень много матчей вместе. Он действительно делает нас сильнее», – заявил де Брёйне на пресс-конференции перед ответной игрой полуфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

Напомним, что в последнее время Жезуса активно связывали с переходом в лондонский «Арсенал». «Канониры» якобы хотят усилить бразильцем позицию центрального нападающего, на которой снизилась конкуренция после ухода Пьера-Эмерика Обамеянга.