Кассано: «Мне плевать на обиды Анчелотти, ему повезло с «ПСЖ», «Челси» и «Сити»

Бывший нападающий «Реала» и сборной Италии Антонио Кассано подверг критике главного тренера мадридской команды Карло Анчелотти.

«Анчелотти говорит, что все знают, кто такой Кассано? Меня знают только семья и близкие. Ему очень повезло в матчах с «ПСЖ», «Челси» и «Сити». Если он на меня обижается, мне плевать», — приводит слова Кассано TMW.

Экс-футболист выразил уверенность в том, что «Манчестер Сити» пройдёт «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, поскольку «горожане» выглядели лучше в первом матче противостояния (4:3), но «сливочные» сумели спастись, благодаря потрясающему голу Винисиуса.

Напомним, ответная игра между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 4 мая. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.