Гвардиола: «Надеюсь, мы сможем показать лучшую версию себя и выйти в финал»

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт завтра на «Сантьяго Бернабеу».

«Это будет огромная проверка для нас. Нам повезло, что мы здесь. Мы играем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем показать лучшую версию себя и выйти в финал», – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед игрой.

«Манчестер Сити» пока что лидирует в двухматчевом противостоянии с мадридским «Реалом» благодаря победе 4:3 на «Этихаде». Стартовый свисток ответного матча на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит завтра в 22:00 по московскому времени.