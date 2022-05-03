Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Гвардиола: «Надеюсь, мы сможем показать лучшую версию себя и выйти в финал»

03 Мая 2022 • 17:00 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
04.05 22:00

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала», который пройдёт завтра на «Сантьяго Бернабеу».

«Это будет огромная проверка для нас. Нам повезло, что мы здесь. Мы играем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Надеюсь, мы сможем показать лучшую версию себя и выйти в финал», – заявил Гвардиола на пресс-конференции перед игрой.

«Манчестер Сити» пока что лидирует в двухматчевом противостоянии с мадридским «Реалом» благодаря победе 4:3 на «Этихаде». Стартовый свисток ответного матча на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит завтра в 22:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.05  22:00 Вильярреал ... Ливерпуль 5.00 4.10 1.68
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Мая
17:20 · Лига чемпионов
Де Брёйне о Жезусе: «Он делает нас лучше»
17:00 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Надеюсь, мы сможем показать лучшую версию себя и выйти в финал»
16:48 · Лига чемпионов
«Всё занято!» - дурная примета для «Манчестер Сити» перед матчем с «Реалом»
16:24 · Лига чемпионов
Гвардиола поздравил Анчелотти с победой в Ла Лиге
16:20 · Лига чемпионов
Стоунс и Уокер пропустят матч против «Реала»
15:35 · Лига чемпионов
Чеферин рассказал о возможных изменениях в Лиге чемпионов
14:56 · Лига чемпионов
Анчелотти подтвердил, что Алаба пропустит ответный матч с «Манчестер Сити»
14:48 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Реал» не случайно оказался в полуфинале»
14:44 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Нас не волнует чемпионский коридор от «Атлетико», мы сосредоточены на завтрашней игре»
14:07 · Лига чемпионов
«Реал» не хочет продавать Каземиро
11:13 · Лига чемпионов
Эмери: «Вильярреал» всегда хорошо играет дома
09:46 · Лига чемпионов
Клопп об ответном матче с «Вильярреалом»: «Ливерпуль» должен быть готов терпеть
00:09 · Лига чемпионов
13 клубов уже обеспечили участие в Лиге чемпионов 2022/23
02 Мая
21:21 · Лига чемпионов
Тарханов: «Было бы очень плохо, если навсегда отстранили, а так – можем играть через год, как снимут санкции»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Евгений Ловчев: «На международную арену мы без сомнения вернёмся» 1
Все новости
Рекомендуем