Агуэро: «Главное для «Сити» в матче с «Реалом» - не успокаиваться»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился своим мнением по поводу ответного полуфинального матча против «Реала».

«Реал» уже обыграл «ПСЖ» и «Челси» на пути в полуфинал. Это две лучшие команды — победитель Лиги чемпионов в прошлом году и лучшая команда Франции с Лионелем Месси и множеством звезд. Футболисты «Сити» знают об этом и должны на сто процентов сосредоточиться на матче и не думать, что они выиграли, до финального свистка», - сказал Агуэро.

Он отметил, что «Реал» будет бороться до конца, несмотря на разницу в счете.

Ответный матч пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде. Первая игра закончилась победой «Сити» со счетом 4:3.