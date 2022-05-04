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Агуэро: «Главное для «Сити» в матче с «Реалом» - не успокаиваться»

04 Мая 2022 • 13:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
3.05 4.20 2.18
Через 6 ч. 51 мин.

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро поделился своим мнением по поводу ответного полуфинального матча против «Реала».

«Реал» уже обыграл «ПСЖ» и «Челси» на пути в полуфинал. Это две лучшие команды — победитель Лиги чемпионов в прошлом году и лучшая команда Франции с Лионелем Месси и множеством звезд. Футболисты «Сити» знают об этом и должны на сто процентов сосредоточиться на матче и не думать, что они выиграли, до финального свистка», - сказал Агуэро.

Он отметил, что «Реал» будет бороться до конца, несмотря на разницу в счете.

Ответный матч пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде. Первая игра закончилась победой «Сити» со счетом 4:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Серхио Агуэро
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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