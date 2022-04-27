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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема: «В Мадриде будет твориться нечто волшебное»

27 Апреля 2022 • 12:57 Комментировать (1)
Манчестер Сити
4:3
Реал Мадрид
окончен

Нападающий «Реала» Карим Бензема заявил журналистам и болельщикам, что в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» на поле будет «твориться волшебство».

«Я предупреждаю наших болельщиков, чтобы они были готовы увидеть нечто волшебное, мы выиграем ответный матч на «Сантьяго Бернабеу», — сказал Бензема в интервью Movistar Plus.

Первый матч закончился со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

«Проигрывать всегда нехорошо, и мы очень заботимся о победе в Лиге чемпионов в этом сезоне. Мы никогда не ослабляли бдительность и продолжаем бороться до конца», - заявил нападающий мадридского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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