Кроос отреагировал на выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос в своих социальных сетях отреагировал на выход «королевского клуба» в финал Лиги чемпионов.

Подопечные Карло Анчелотти в ответном полуфинальном матче обыграли «Манчестер Сити» со счётом 3:1 и добыли путёвку в финал самого престижного клубного турнира планеты. Кроос на это отреагировал четырьмя смеющимися смайликами.

Напомним, что футболисты «Реала» в финале Лиги чемпионов встретятся с «Ливерпулем» Юргена Клоппа. Финальный поединок состоится 28 мая в Париже на известном стадионе «Стад-де-Франс».