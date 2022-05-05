Бывший судья Фернандес: «Орсато должен был удалить Лапорта за удар Модрича»

Бывший арбитр Павел Фернандес после ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (3:1 дв) прокомментировал эпизод, произошедший в первом тайме между защитником «горожан» Эмериком Лапортом и полузащитником «сливочных» Лукой Модричем.

Напомним, испанец ударил хорвата по лицу, после чего хавбек «Реала» оказался на газоне. Обслуживал встречу итальянский арбитр Даниэле Орсато.

«Плохое начало матча от Орсато. Сначала он простил Каземиро, не став показывать ему жёлтую карточку, а затем не удалил Лапорта за удар Модрича», — приводит слова Фернандеса Marca.

«Реал» одолел «Манчестер Сити» по сумме двух встреч (6:5) и вышел в финал турнира, где 28 марта встретится с другой английской командой «Ливерпулем».