Петер Шмейхель: «Реал не имеет права быть в финале, «Сити» полностью владел игрой»

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель признался, что был ошеломлен тем, что произошло на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» не имеет права быть в этом финале. Они были ужасны в этом противостоянии. «Манчестер Сити» полностью контролировал ситуацию, но в игру вмешалась атмосфера стадиона», - сказал Шмейхель в интервью CBS Sports.

Он добавил, что ему немного жаль английский клуб. «Кроме гола на 90-й минуте, они играли очень хорошо, у них все было под контролем», - добавил Шмейхель.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух встреч со счетом 6:5 и пробился в финал Лиги чемпионов.