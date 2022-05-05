Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Петер Шмейхель: «Реал не имеет права быть в финале, «Сити» полностью владел игрой»

05 Мая 2022 • 10:08 Комментировать (1)
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Бывший голкипер сборной Дании Петер Шмейхель признался, что был ошеломлен тем, что произошло на «Сантьяго Бернабеу».

«Реал» не имеет права быть в этом финале. Они были ужасны в этом противостоянии. «Манчестер Сити» полностью контролировал ситуацию, но в игру вмешалась атмосфера стадиона», - сказал Шмейхель в интервью CBS Sports.

Он добавил, что ему немного жаль английский клуб. «Кроме гола на 90-й минуте, они играли очень хорошо, у них все было под контролем», - добавил Шмейхель.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» по сумме двух встреч со счетом 6:5 и пробился в финал Лиги чемпионов.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Петер Шмейхель
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
11:55 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд предупредил «Ливерпуль», указав на опыт игроков «Реала»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Рио Фердинанд: «Сити» лучшая команда в Англии, но иногда ничего нельзя поделать»
11:10 · Англия. Премьер-лига
«Барселона», «Челси» и «Ливерпуль» нацелены на защитника из Чемпионшипа
11:07 · Россия. Премьер-лига
«Деревяшка кудрявая»: Кавазашвили унизил игрока «Спартака»
11:01 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» предлагает Леао 6 миллионов евро в год
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры с защитником «Браги»
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готовится продлить контракт Маунта
10:36 · Англия. Премьер-лига
Шик – одна из транферных целей «Ньюкасла»
10:32 · Англия. Премьер-лига
Новая домашняя форма «Ливерпуля» фото
10:29 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре может перейти в «Эвертон»
10:17 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Салах будет мстить «Реалу» - сто процентов!»
10:08 · Англия. Премьер-лига
Петер Шмейхель: «Реал не имеет права быть в финале, «Сити» полностью владел игрой» 1
09:48 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Сити» недовольны ещё одним потерянным сезонов в Лиге чемпионов
09:43 · Англия. Премьер-лига
Футбольная ассоциация Англии обвинила Лэмпарда
09:39 · Англия. Премьер-лига
Баумгартнер попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем