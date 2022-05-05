«Реал» - первая команда, которая проиграла матч на каждой стадии плей-офф, но вышла в финал Лиги чемпионов

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Несмотря на поражение в первом матче, «Реал» все равно вышел в финал турнира, переиграв в ответном матче конкурентов со счетом 3:1. Это был тот же счет, что был зафиксирован в матче против «ПСЖ» в 1/8 финала. Любопытно, что там «Реал» также проиграл матч в противостоянии, но прошел дальше.

Наконец, схожая история случилась в четвертьфинале - «Реал» проиграл лондонскому «Челси» в одном из матчей, но все равно прошел дальше за счет победы в первой игре. Это повторилась и теперь - вновь «Реал» проиграл один из матчей, но вновь он прошел дальше, в финал.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».