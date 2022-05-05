Анчелотти установил рекорд по количеству финалов Лиги чемпионов среди тренеров

«Реал» в среду победил «Манчестер Сити» и вышел в финал Лиги чемпионов. Благодаря этому результату Карло Анчелотти установил рекорд турнира.

Итальянский специалист стал первым наставником, который сумел в пятый раз вывести свою команду в финал главного еврокубка. В 2003-м, 2005-м и 2007-м Анчелотти доходил до решающего матча с «Миланом», а в 2014-м также с «Реалом».

По четыре раза до финала добирались Марчелло Липпи, сэр Алекс Фергюсон, Мигель Муньос. Кроме того, Юрген Клопп также с «Ливерпулем» также в четвёртый раз дошёл до решающего матча.

При этом Анчелотти может стать первым тренером, который в четвёртый раз выиграет главный еврокубок. Пока у него три победы, как у Боба Пейсли и Зинедина Зидана.