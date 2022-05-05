Агент Яя Туре: «Над Гвардиолой нависает «африканское проклятие»

Дмитрий Селюк, агент бывшего футболиста «Манчестер Сити» Яя Туре, заявил, что Хосеп Гвардиола никогда больше не выиграет Лигу чемпионов из-за «африканского проклятия».

«Гвардиола настроил против себя всю Африку, когда усадил Туре на скамейку в его последнем сезоне», - сказал Селюк.

Он уверен, что многие африканские шаманы в будущем не позволят Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов.

«Это будет для Гвардиолы африканским проклятием. Жизнь покажет, прав я или нет», - добавил Селюк.

Последний раз Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов 11 лет назад еще в бытность тренером «Барселоны». Ему не удалось повторить это ни с «Баварией», ни с «Манчестер Сити».