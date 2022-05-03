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«Реал» не хочет продавать Каземиро

03 Мая 2022 • 14:07 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
04.05 22:00

Мадридский «Реал» не заинтересован в продаже своего полузащитника Каземиро, которого ранее связывали с переходом в «ПСЖ». По сообщениям французского журналиста Адриена Гренье, сам игрок тоже не заинтересован в уходе из «Сантьяго Бернабеу».

Ранее испанская пресса заявляла, что игрок может покинуть стан «сливочных» по окончанию нынешнего сезона. Теперь же сообщается, что главный тренер Карло Анчелотти хотел бы сохранить игрока.

Напомним, что Каземиро перешёл в мадридский «Реал» в 2013 году из «Сан-Паулу». Бразильцу понадобилась годичная аренда в «Порту» в сезоне 2014/15 для того, чтобы пробиться в основном состав «сливочных».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Каземиро
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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