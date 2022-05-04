Анчелотти показал игрокам мотивационное видео перед матчем против «Манчестер Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как мотивировал своих игроков перед выходом на поле в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов.

По словам итальянца, футболистом было показано «красивое мотивационное видео». В предматчевом интервью Movistar Анчелотти заявил: «Если «Реал» сможет сделать хотя бы 20% от того, что требуется, то этот матч удастся выиграть».

Напомним, что мадридцы проиграли первый полуфинал против «Манчестер Сити», прошедший в Англии, со счётом 3:4.

В первом тайме ответного поединка команда Анчелотти не нанесла ни одного удара в створ, но сохранила свои ворота в неприкосновенности.