Рио Фердинанд: «Анчелотти спокоен и знает, как побеждать»

Во втором полуфинальном ответном матче Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал в домашнем матче «Манчестер Сити». Англичане вышли вперед за пятнадцать минут до конца игры, однако после этого пропустили дважды, матч перетек в дополнительное время, где «Реал» дожал соперника.

Рио Фердинанд, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и английской сборной, восхищается фигурой Карло Анчелотти, который стал первым тренером, пять раз вышедшим в финал Лиги чемпионов.

- Его фигура монументальна, его жесты, его мимика говорит о том, что он контролирует ситуацию, что у него все рассчитано, и что он знает, как побеждать, - цитирует Фердинанда BT Sports.