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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов

04 Мая 2022 • 00:18 Комментировать
Реал Мадрид
...
Манчестер Сити
2.95 4.10 2.15
Через 20 ч. 8 мин.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер ожидает, что «Манчестер Сити» обыграет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, но считает, что команда Премьер-лиги будет уязвима без Кайла Уокера.

«Когда у них есть Канселу и Уокер, они могут хорошо справляться с передачами за спину защитников. Когда Уокера нет, они немного более уязвимы», - отметил Венгер.

Он также отметил фантастическую игру Карима Бензема в этом сезоне.

Ответный полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в Мадриде в среду, 4 мая. Первая игра закончилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Арсен Венгер Манчестер Сити
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РЕАЛ МАДРИД МАНЧЕСТЕР СИТИ
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