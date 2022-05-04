Венгер считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер ожидает, что «Манчестер Сити» обыграет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов, но считает, что команда Премьер-лиги будет уязвима без Кайла Уокера.

«Когда у них есть Канселу и Уокер, они могут хорошо справляться с передачами за спину защитников. Когда Уокера нет, они немного более уязвимы», - отметил Венгер.

Он также отметил фантастическую игру Карима Бензема в этом сезоне.

Ответный полуфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится в Мадриде в среду, 4 мая. Первая игра закончилась со счетом 4:3 в пользу английского клуба.