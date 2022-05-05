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Лига чемпионов

Снейдер: «По игрокам «Сити» не было видно, что они хотят выйти в финал»

05 Мая 2022 • 23:18 Комментировать
Реал Мадрид
3:1
Манчестер Сити
окончен после доп. времени

Бывший нидерландский футболист Уэсли Снейдер раскритиковал «Манчестер Сити» после вылета в полуфинале Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

«Когда они забили, я перестал верить [в проход «Реала»]. Но игроки «Реала» показали, что не намерены сдаваться, и сохранили этот настрой до последних минут. Это отличное качество.

Я не видел у «Сити» желания пройти в финал. Тот факт, что Кевин Де Брёйне был заменён, тоже говорит о многом. Им не хватило психологической устойчивости», – заявил в интервью RTL 7 Снейдер, в прошлом выступавший за «Реал».

В финале мадридцы сыграют с «Ливерпулем». Встреча пройдёт 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Уэсли Снейдер
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