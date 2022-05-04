Клопп: «Кто бы ни был нашим соперником, финал будет грандиозным»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью BT Sport после финального свистка в матче с «Вильярреалом» сказал, что независимо от соперника, финальная игра станет огромным событием.

«Я буду смотреть второй полуфинал. Не желаю в соперники ни «Реал», ни «Манчестер Сити». Тот, кто победит, заслужит это, и тогда мы встретимся в Париже», - сказал Клопп.

«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух встреч «Вильярреал» со счетом 5:2. Второй финалист определится в противостоянии «Реала» и «Манчестер Сити» в среду, 4 мая.